Laser odhalil v lese tajuplný objav: Nečakal som, že to bude až taká bomba!

GLUCESTER - Anglický les Forest of Dean už dlho ukrýval tajuplné mohyly v tvare kruhu. Pozostatky pamätníkov, ktoré siahajú do doby bronzovej, boli ale odhalené vďaka laserovej technológii LiDAR len nedávno. Táto technológia napríklad pomohla v minulosti odhaliť mayské pamiatky v guatemalskej džungli.

Les v anglickom grófstve Gloucestershire, možno nie je až taký zaujímavý, ako džungľa v Guatemale, no pre archeológov je jednoznačne vzácny. "Bolo to veľmi vzrušujúce. Čakal som, že s laserovou technológiou odhalím nové veci, ale nečakal som, že to bude taká bomba," uviedol archeológ Jon Hoyle, ktorý kruhové mohyly objavil.

Spočiatku sa domnieval, že nález pochádza z čias druhej svetovej vojny. Ďalší výskum však odhalil, že štruktúra je oveľa staršia. Vznikla medzi rokmi 2500 a 1500 pred naším letopočtom, teda v dobe bronzovej. Išlo o obdobie britskej histórie, kedy sa vo výrobe nástrojov postupne začal používať bronz namiesto kameňa.

Zdroj: Youtube/Travel Beans

Doposiaľ nie je známe, na čo takéto mohyly slúžili. Sú to nízke kruhové násypy zeme a kameňa. V mohyle vo Forest of Dean sa nachádzali aj hroby, nie je však pravdepodobné, že stavba slúžila primárne na tento účel. Archeológovia sa domnievajú, že sa v nej organizovali rôzne slávnosti, o čom svedčia stopy po ohni, ktoré sa tiahnu po okrajoch mohýl.

Mohyla vo Forest of Dean je široká 25 metrov. Aj napriek tomu, že vedci podobné mohyly našli už v minulosti, ide o veľmi vzácny objav. Presná lokalita nie je známa, vedci však predpokladajú, že sa nachádza blízko dedinky Tidenham. Pri odhaľovaní pamiatok expertom pomohla technológia LIDAR vytvárajúca laserové lúče a meria svetlo, ktoré sa odráža späť.