VIDEO Hubári počuli v lese čudný štekot: Šokujúci objav, v zemi našli škatuľu a v nej...

LAIWU - Hubári z východnej Číny začuli podivné zvuky pripomínajúce štekanie. O chvíľu nato našli lepenkovú škatuľu, v ktorej bolo 1,5-kilové novorodeniatko. Okamžite ho previezli do miestnej detskej nemocnice. O tri dni neskôr sa objavil chlapcov dedko. Tvrdil, že dieťa malo vážnu infekciu pľúc a údajne zomrelo deň po narodení.

Jiao Xinglu a Zhou Shangdongová sa neďaleko mesta Laiwu vybrali na hríby. Po chvíli z diaľky začuli, akokeby niekde štekal pes. Podišli k miestu a zistili, že to vychádza z rozrytej zeme. Keď v nej začali hrabať, objavili v jame škatuľu a v nej živé bábätko zabalené do deky. Zhou skontroloval jeho telesnú teplotu a pohybové schopnosti a následne chlapčeka zobrali do najbližšej nemocnice. Trpel žltačkou a anémiou, ale inak bol v poriadku.

Zdroj: Youtube/MailOnline

Prípad začala okamžite vyšetrovať polícia. Po troch dňoch sa objavil muž, ktorý tvrdil, že je chlapčekov starý otec. Liu uviedol, že dieťa malo po narodení vážnu pľúcnu infekciu a údajne umrelo. "Nemohol jesť ani piť. Keď zomrel, pochovali sme ho." Liu je teraz ale šťastný, že jeho vnuk napokon prežil.

Zdroj: Youtube/MailOnline ​

Shangdongová vyhlásila, že by si chlapčeka adoptovala v prípade, že sa neprihlási jeho pokrvná rodina. Či je dotyčný muž naozaj jeho starý otec, totiž doteraz nie je jasné. O nájdenom dieťati sa dozvedel z miestnych správ.