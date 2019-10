FOTO Tínedžerka (†17) trávila dovolenku na Malorke: Bolelo ju hrdlo, o dva dni bola mŕtva

Molly vyrazila na dovolenku so svojou tetou, strýkom, bratrancami a kamarátmi. Cieľom ich cesty bolo mesto Inca na Malorke, kde začala mať tínedžerka dva dni po prílete zdravotné problémy. "V stredu sme boli v aquaparku a moja neter zvracala. Na chvíľu sa jej polepšilo, ale v piatok sa zas sťažovala na bolesti v krku. Vyšetril ju miestny lekár a predpísal jej paracetamol a ibuprofen," spomína si jej teta Dominique Bowerová.

Dievčina zostala na izbe so svojou kamarátkou, kde podvečer začala opäť zvracať. "Umyla som ju, zabalila ju do osušky a môj manžel ju preniesol do postele. Kamarátka jej česala vlasy. Vtom Molly iba vykríkla a uvideli sme jej očné bielka," pokračuje Bowerová. Privolaní záchranári o jej život bojovali dve hodiny, ale zbytočne.

Zdroj: Facebook/Molly Patterson

Pitva odhalila, že príčinou úmrtia bol mumps, čiže zápal príušných žliaz. Napriek tomu, že Molly absolvovala všetky povinné očkovania. Podľa jej mamy Danielle prekonala dva týždne pred dovolenkou angínu. Oslabený organizmus tak pravdepodobne nezvládol zmenu podnebia, a preto na Malorke ochorela.

Rodina sa vrátila do Británie v pondelok 14. októbra, telo zosnulej je stále v márnici v Ince. Pozostalí sa už obrátili na verejnosť s prosbou o finančnú podporu prostredníctvom stránky GoFundMe, aby mohli jej pozostatky previezť domov a pochovať ju. "Moja vnučka tu už nie je, na tom sa nič nezmení. Ale stále sa pýtame, prečo ju ošetrujúci doktor neposlal do nemocnice. Máme veľa otázok, ale žiadne odpovede," dodala užialená Dominique.