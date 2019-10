Blondínku takmer zabila nevinná návšteva reštaurácie: Za všetko mohla ľahostajná čašníčka

Návšteva reštaurácie v Byron Bay sa stala pre Jaicey Revelleovú (22) takmer osudnou. Keďže je alergická na orechy, servírky sa spýtala, či netvoria súčasť jedla, ktoré si vybrala z jedálneho lístka. "Objednala som si rybací dip s konopným chlebom a čili olejom. Spýtala som sa, či nie sú v tomto jedle orechy, pretože som na ne alergická. Ubezpečila ma, že si to môžem pokojne objednať," začína svoje rozprávanie.

Zdroj: Facebook/Jaicey Revelle

Hneď po druhom prehltnutí sa však zákazníčke zovrelo hrdlo a začala sa dusiť. Bežala preto za čašníčkou a znovu ju požiadala, aby overila, či nie sú náhodou v jej jedle orechy. Až vtedy jej povedala, že dip obsahuje kešu. Jaicein priateľ ju okamžite naložil do auta a odviezol na pohotovosť. Dievčina vôbec nemohla dýchať.

Zdroj: Facebook/Byron Bay Community Board

V nemocnici jej nasadili steroidy a antihistamíny, ktoré však zaberali len veľmi pomaly. "Po hodine som celá opuchla akoby ma poštípali včely. Bola to druhá reakcia na kešu. Horelo mi celé telo," spomína si Revelleová. Anafylaktickú reakciu sa podarilo lekárom stlmiť až na druhý deň.

Keď sa už Jaicey cítila lepšie, zašla naspäť do reštaurácie, aby servírke povedala, čo spôsobila jej ľahostajnosť. Ospravedlnila sa a nespokojnej zákazníčke ponúkla nápoj zadarmo. To podľa dievčiny nebolo ale zďaleka postačujúce, preto sa rozhodla celú záležitosť prediskutovať s majiteľom zariadenia. Rozhovor s ním sa však skončil podobne ako s čašníčkou. Rozdiel bol iba v tom, že okrem nápoja zadarmo jej ponúkol aj finančnú kompenzáciu za jedlo, ktoré ju takmer zabilo.

"Upozornila som ho na to, že v jedálnom lístku by mal byť pri každom jedle uvedený zoznam najčastejších alergénov. On však oponoval, že nie je schopný vypísať obsah každej položky z jedálneho lístka," hovorí Austrálčanka. Podľa nej bol takýto prístup k celému incidentu demonštráciou nekompetentnosti personálu, za ktorý je ale vždy zodpovedný majiteľ prevádzky. Práve on by mal mať prvoradý záujem na preškolení svojich podriadených a ochranu zákazníkov.