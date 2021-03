Odborníci varujú: Kontrolujete čerstvosť potravín týmto spôsobom? Riskujete zdravotné problémy!

LONDÝN - Mnoho dospelých ignoruje dátumy spotreby potravín kvôli nejasnostiam pri označovaní alebo uprednostňovaniu „čuchového testu“, a tak sa vystavujú riziku vážnych chorôb. Tvrdí to britská nezávislá organizácia na kontrolu potravín Food Standards Agency (FSA), ktorá prišla so znepokojivými zisteniami v súvislosti s ľudskými návykmi, týkajúcimi sa vyhodnocovania bezpečnosti jedál, ktoré konzumujú alebo dávajú konzumovať iným.

FSA z prieskumu zistila, že 50% dospelých v Anglicku, Walese a Severnom Írsku nie vždy skontroluje dátum spotreby. Tri štvrtiny (76 percent) jedlo vedome konzumovalo po uplynutí bezpečného termínu a 37 percent pripustilo, že jedlo pripravujú pre iných ľudí po dátume spotreby. Prieskum ďalej naznačuje, že si spotrebitelia zamieňajú dátum spotreby s dátumom minimálnej trvanlivosti.

Polovica dospelých (50 percent) nevie správne definovať dátum spotreby ako dátum, dokedy je možné bezpečne zjesť jedlo. Približne 44 percent ho považuje za užitočného pomocníka bez toho, aby si uvedomili potenciálne zdravotné riziká otravy jedlom. Viac ako tri štvrtiny dospelých (77%) rozhodujú o tom, či je jedlo bezpečné jesť tak, že ho ovoňajú. U žien je to až 80% v porovnaní s 73% u mužov. Štvrtina mužov (26 percent) ale pričuchla k varenej kuracine po dátume spotreby a na základe vône sa ju rozhodla zjesť.

Zdroj: Getty Images

Hlavný vedecký poradca FSA profesor Robin May podľa portálu dailymail.col.uk uviedol, že tieto zistenia sú znepokojujúce. „Naznačujú, že ľudia sú často zmätení, pokiaľ ide o údaje o jedle a potenciálne tak vystavujú seba a ostatných riziku choroby. Dátum spotreby potravín je tu z nejakého dôvodu. Ide o bezpečnosť. Po dátume spotreby by ste nemali jedlo variť, mraziť ani jesť, aj keď vonia alebo vyzerá byť v poriadku,“ varuje odborník s tým, že: „Naozaj nie je možné určiť, či je jedlo bezpečné jesť tak, že ho ovoniate alebo ochutnáte. Boli by sme radi, keby každý bral dátumy spotreby jedla vážne.“

May zároveň dodal, že je skvelé, ak sa spotrebitelia snažia minimalizovať plytvanie potravinami, ale existuje veľa spôsobov, ako to dosiahnuť bez hazardu so zdravím. Napríklad naplánovanie si toho, čo budem pripravovať či skontrolovať obsah chladničky a identifikovať potraviny, ktorým sa blíži dátum spotreby.

Zdroj: Getty Images

Prieskum sa konal v marci v Anglicku, Walese a Severnom Írsku na vzorke 2 132 dospelých. „Každý rok sa vyskytne okolo 2,4 milióna prípadov otravy jedlom a bohužiaľ každý rok zomrie okolo 180 ľudí. V značenom množstve prípadov je veľmi ťažké určiť presnú potravinu, ktorá chorobu spôsobila,“ uviedla hovorkyňa FSA. Veľa prípadov otravy pochádza z jedál pripravovaných v domácnosti, čo naznačuje, aké dôležité je skontrolovať dátumy na štítkoch a dodržiavať správne hygienické postupy pri varení. Otrava jedlom môže byť obzvlášť nebezpečná pre rizikové skupiny, ako sú starších ľudia, deti či ľudia aj s inými zdravotnými problémami.