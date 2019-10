Žena našla list, ktorý bol určený jej manželovi: Tieto riadky by nechcela čítať žiadna manželka

Aby bol opis udalostí jednoduchší, nazvime ženu Eve, jej manžela Jasonom a milenku Rachel. Všetko sa začalo tým, že Jason sa zoznámil s Rachel - slobodnou matkou, ktorá býva na rovnakej ulici po tom, ako sa pravidelne stretávali pri odprevádzaní svojich detí do školy. Rachel ale po čase odsťahovala, od suseda chcela facebookový kontakt, aby si mohli stále písať. Eve to prišlo čudné, preto si tiež Rachel pridala medzi priateľov na Facebooku.

Neskôr Eve zistila, že Rachel si ju vymazala z priateľov, no na Jasonove fotografie reagovala aj naďalej. Netušila o tom, že dvojica je v neustálom kontakte a spoločne so svojimi deťmi chodia na pravidelné obedy. Jason neustále tvrdil, že o nič nejde, Rachel údajne iba potrebovala kamaráta. Lenže potom našla Eve list, ktorý ju veľmi znepokojil. "Našla som list od Rachel určený môjmu manželovi, v ktorom mu vyznáva nehynúcu lásku a dodáva, že sa s ním chce oženiť a mať deti. Z listu je zjavné, že medzi nimi nedošlo k ničomu fyzickému a že ma môj manžel neopustí, ale zároveň jej dáva najavo, že má u neho šancu," uviedla nešťastná žena vo svojom príspevku.

Na záver sa pýta, či má ísť za Rachel a priznať sa, že o všetkom vie. Väčšina užívateľov si myslí, že by mala hádzať vinu na Jasona, nie Rachel. "Mohol s tým prestať už pred rokmi, ale neurobil to. Páči sa mu to. Prečo si vlastne nechal ten list?" pýta sa jeden z čitateľov príspevku. Ako sa nakoniec Eve rozhodla, nie je známe.