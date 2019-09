FOTO Dievčina dala v lete svoje číslo zmrzlinárovi: Teraz dostala čudnú správu, ale nie od neho!

Dvadsaťpäťročná Jenny Wildeová zo Surrey si užívala deň na podujatí Brighton Pride, ktoré sa konalo v auguste. Miestny predajca zmrzliny menom James jej ponúkol túto pochúťku zadarmo výmenou za jej telefónne číslo. "Povedal, že všetkým mojim kamarátom dá zmrzlinu zdarma, ak mu dám svoje číslo. Bol to férový návrh. Odvtedy nie sme v nijakom kontakte," začína Angličanka svoje rozprávanie. O to viac ju prekvapilo, keď po nejakom čase dostala hlasovú správu od Jamesovej nahnevanej manželky. "Ty štetka, myslíš si, že máš právo byť uložená v telefóne môjho muža?" spýtala sa jej.

A few months back an ice cream man told me he’d give me and all my pals free ice cream if he could get my number, we thought it was a fair trade, I took one for the team. We’ve had no contact since and I woke up to this today... pic.twitter.com/zdFKTOo2Hb