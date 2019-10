Muž sa chcel zbaviť krtka v záhrade: Nikdy neskúšajte TO, čo on!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BERLÍN - S ťažkými zraneniami nohy a oka skončil zamestnanec durynskej obce Sulza na východe Nemecka, ktorý sa pustil do nerovného boja s krtkom. Nepopulárneho návštevníka záhrad sa podľa miestnej polície pokúsil vyhnať delobuchmi, no skončilo sa to zle-nedobre.