Romantická svadba sa zvrtla na poriadny trapas na FOTO: Mladomanželia, hanbite sa!

BRATISLAVA - Fotografia mladomanželov, ktorí hneď po zložení sľubu potrebovali zmeniť svoj status na sociálnej sieti, koluje na internete a v užívateľoch vyvoláva búrlivé reakcie. Podľa viacerých z nich to ženích a nevesta naozaj prehnali a zachovali sa trápne tak voči sobášiacemu úradníkovi, ako aj voči svojim hosťom.

Slávnostnú atmosféru svadobného obradu môže narušiť naozaj všeličo. V tomto prípade ju narušili samotní hlavní aktéri. Po prvom manželskom bozku ich totiž ovládla neprekonateľná túžba okamžite zmeniť svoj status na sociálnej sieti z "Danielle & James" na "zosobášení". Preto neváhali, vytiahli svoje mobilné telefóny a pred zrakmi prekvapeného sobášiaceho úradníka riešili zmenu svojho profilu na Facebooku.

Zdroj: Facebook/that's it, I'm wedding shaming

Príspevok do týchto chvíľ okomentovali stovky užívateľov, pričom väčšina z nich označila správanie novomanželov za smiešne a neúctivé voči svadobným hosťom. Svojím konaním si zničili jedinečný okamih, ktorý mali spoločne precítiť sami medzi sebou a nie s užívateľmi sociálnej siete. "Toto nie je roztomilé alebo nepredvídateľné. Je to trápne," zhodujú sa viacerí. "Aj to svedčí o tom, aké bude ich manželstvo. Som si istý, že na Facebooku budú zo svojho vzťahu zverejňovať naozaj všetko," znie ďalší komentár.