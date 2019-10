FOTO Matka umývala svoju dcérku (†2): Strašné zistenie v kúpeľni, toto fakt nečakala

Zdroj: Facebook/Nic Russell

AUCKLAND - Nic Russellová z Nového Zélandu sa starala o svoju vážne chorú dcérku, keď začala drasticky chudnúť. To všetko viedlo k desivej diagnóze - rakovine prsníka. Mladá žena to považovala za chorý žart, no opak bol pravdou. Osud sa s ňou kruto zahral, len päť mesiacov po zdrvujúcej správe jej dcéra zomrela.