Patrí pitie kávy k vašim každodenným rituálom v práci? Po tomto zistení vás zrejme napne

Popíjanie teplých nápojov tvorí neoddeliteľnú súčasť pracovných prestávok a zároveň patrí k spoločenským rituálom upevňujúcim kolektív. Správa hygieničky ale zrejme mnohých prinúti prehodnotiť postoj k tejto hádam najobľúbenejšej činnosti medzi zamestnancami. Všetko by bolo v poriadku, keby vaši kolegovia mali tie správne hygienické návyky. To sa však nedeje. "Až štvrtina ľudí si po použití toalety neumýva ruky. A možno práve títo ľudia potom chytajú vašu šálku alebo vám ju v rámci dobrých kolegiálnych vzťahov umývajú," hovorí Ackerleyová s tým, že na jednom z piatich testovaných hrnčekov našla stopy fekálií.

Nikto samozrejme netvrdí, že s hygienou majú problém práve vaši kolegovia, pre istotu by ste si však mali udržiavať v čistote svoju šálku či pohár sami. Počas noci totiž môže na riadoch umytých špinavými rukami vo vlhku prežívať veľké množstvo baktérií. "Takto umytú šálku by ste mali mať vždy oddelenú na svojom pracovnom stole a nemali by ste ju nechávať v spoločných priestoroch. Nikdy totiž neviete, kto a s akými rukami vám ju bude chytať," radí odborníčka.

Zdroj: Getty Images

Tá naložila aj pracovníkom, ktorí jedávajú za pracovným stolom. Na tom totiž prežíva až 400-krát viac baktérií ako na záchodovej mise. "Neukladajte priamo na pracovný stôl žiadne jedlo. A ak idete jesť po použití počítača alebo mobilu, umyte si ruky, prípadne použite antibakteriálne obrúsky alebo gély," odporúča Ackerleyová. Podľa nej by všetci mali konzumovať potraviny mimo pracovného miesta. Za hotovú hygienickú tragédiu označila obhrýzanie pier a nechtov. Na záver pridala zopár užitočných rád, ktoré by ste rozhodne nemali zanedbávať, ak sa chcete vyhnúť zbytočným zdravotným problémom:

- ak máte možnosť, uprednostnite umývačku riadu pred ručným umývaním vašej šálky

- šálku si umyte pred odchodom z práce, nenechávajte ju špinavú do ďalšieho dňa

- nenechávajte šálku v spoločných priestoroch s pohármi kolegov

- používajte iba šálky a poháre, ktoré majú ľahko umývateľný povrch

- fľašu na vodu a šálku si umývajte aspoň raz za deň, pretože ani voda nie je celkom sterilná a nenechávajte ich mimo svoj dosah, aby vám ich nikto nechytal