FOTO Vodičke vybuchlo auto: Nikdy v ňom nenechávajte túto vec, inak vám hrozí to isté!

"Naozaj mám pocit, že o tom potrebujem rozprávať a dúfam, že ostatným pomôžem zabrániť tomu, aby sa im stalo niečo podobné. Prosím, zdieľajte moje fotky ako varovanie," okomentovala Christine Bader Debrechtová svoje fotografie, na ktorých je zachytené zničené auto s obrovskou dierou v strešnom okne a poškodeným interiérom.

Christine touto cestou varuje ostatných, aké je nebezpečné odkladať v aute aerosólové fľašky, a to najmä v teplom počasí. "Moja dcéra nechala v odkladacom priestore medzi prednými sedadlami suchý šampón. Explodoval, ale našťastie k tomu došlo v čase, keď bolo auto odstavené doma. Všetko si všimol manžel, keď išiel na prechádzku so psami. Zostal v šoku. Vôbec nechápal, čo sa vlastne stalo," hovorí Debrechtová.

Chvíľu vraj trvalo, kým dala dohromady všetky súvislosti. Všetko pochopila, keď našla šampónovú fľaštičku s vyrazeným dnom. Výbuch musel byť veľmi silný, pretože vyrazil kryt uzatvoreného odkladacieho priestoru a urobil dieru do strešného okna. Úlomky sa našli vo vzdialenosti až pätnásť metrov od auta. "Nepodceňujte varovania uvedené na výrobkoch. Nenechávajte v aute aerosólové fľašky a vždy skontrolujte, či ich tam bez vášho vedomia neodložili vaše deti. My sme dopadli dobre a som vďačná, že explózia nikomu neublížila. Ale nemusí sa to vždy takto skončiť," dodala Christine.