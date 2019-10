AKTUÁLNE Útok šialenca v škole vo Fínsku: VIDEO Jeden mŕtvy a desať zranených

Podľa fínskeho bulvárneho denníka Iltalehti bola polícia na miesto privolaná potom, čo do jednej z tried strednej odbornej školy vtrhol neznámy muž s mečom. Pri zásahu policajti použili strelné zbrane. Zranení, z ktorých dvaja sú vo vážnom stave, boli prevezení do nemocnice.

Zdroj: SITA/AP/Jaakko Vesterinen/Lehtikuva

Det cirkulerar rykten om en beväpnad person som rör sig i Petonen området i Kuopio. Detta informationen är falsk. #Polis’en är inte medveten om ett akut hot mot utomstående i #Kuopio’s händelser. — Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) 1. októbra 2019

Fínsky denník Keskisuomalainen uviedol, že podozrivým je mladý muž. Svedok denníku povedal, že útočník najprv napadol mečom jednu dievčinu a zranil ju na krku a bruchu. Motív činu nie je známy. Polícia avizovala tlačovovú konferenciu na 17.00 h. tamojšieho času.

Škola sídli v komplexe, kde sa nachádza aj nákupné stredisko. Areál, ktorý leží asi štyri kilometre južne od centra mesta Kuopio, bol evakuovaný.

„Sme šokovaní z nepredstaviteľného aktu násilia, ktorý otriasa pocitom bezpečnosti pre všetkých v Kuopiu. Naše myšlienky sú s obeťami a ich blízkymi," uviedol starosta mesta Jarmo Pirhonen.