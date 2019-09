Tehotná matka (18) čakala 12 hodín na pohotovosti: Ošetrili ožranov, ona zatiaľ potratila!

Osemnásťročná Amy Rennieová prišla o svoje dieťa v treťom mesiaci tehotenstva. "Nechcem, aby si niekto iný prešiel tým, čím som si v ten deň prešla ja," reagovala na situáciu na pohotovosti. Podľa jej slov lekári dali prednosť opitým ľuďom a osobám, ktoré užili drogy. "Bolo to strašné. Viem, že nie som sama, kto si tým v tú noc prešiel. V tú noc stonalo v čakárni toľko ľudí, trvalo hodiny, kým si ich niekto všimol," pokračuje tínedžerka.

Amy so svojím ročným synom Zdroj: Facebook/Amy Rennie

Mamička jednoročného chlapca prišla na pohotovosť po tom, čo začala krvácať. Po niekoľkých hodinách čakania do čakárne vošiel lekár a všetkým oznámil, že si na vyšetrenie počkajú sedem hodín. Amy sa spýtala recepčnej, či by vzhľadom na svoje zdravotné komplikácie nemohla byť ošetrená prvá. Recepčná zahlásila, že sú pred dievčinou dvaja ľudia a potom uvidí, či by ju lekár mohol vziať prednostne.

Mladá mamička z Plymouthu lekárom odovzdala vzorku krvi a moču. Po niekoľkých hodinách jej oznámili, že výsledky sú v normále. Musela čakať až do do jedenástej hodiny nasledujúceho dňa na to, aby ju doktor vyšetril, a to aj napriek silnému krvácaniu. Stalo sa tak až o päť hodín neskôr. "Do tej chvíle som nespala, nejedla a neustále som čakala v čakárni, takže som bola už dosť naštvaná," hovorí Rennieová. Keď sa konečne dostala do ordinácie, vyšetrenie prevzala pôrodná asistentka zvaná Pam. Tínedžerku vyšetrila a zistila, že dieťaťu už nebije srdce.

Ultrazvuk odhalil, že plod je mŕtvy Zdroj: Facebook/Amy Rennie

Síce neexistuje nijaký dôkaz o tom, že dvanásťhodinové čakanie na pohotovosti spôsobilo potrat, i tak je ale zarážajúce, že pacientka v takom stave čakala na vyšetrenie tak dlho. Hovorca Univerzitnej nemocnice v Plymouthe sa Amy ospravedlnil za komplikácie a prejavil ľútosť nad stratou jej dieťaťa. "Chceli by sme vyzvať rodinu, aby nadviazala kontakt s našou poradenskou službou pre pacientov, kde preskúmame nezodpovedané otázky s odborníkmi," uviedol.