Expert varuje: Nikdy si nepožičiavajte nabíjací kábel, TOTO vám hrozí!

NEW YORK - Odborník na kybernetickú bezpečnosť varuje, aby ste si nikdy nepožičiavali nabíjačku na telefón od druhej osoby. Tvrdí, že nabíjacie zariadenia treba chrániť rovnako ako prístupové heslá. Podľa jeho slov existuje tím hackerov, ktorí sa prostredníctvom nabíjačky dokážu dostať do citlivých dát v telefónoch či počítačoch.

Táto správa nepoteší tých, ktorí si požičiavajú nabíjačku na telefón alebo notebook od druhých osôb. Charles Henderson, vedúci oddelenia X-Force Red v IBM Security, má na starosti tím hackerov, ktorých si klienti najímajú do svojich počítačových systémov, aby odhalili zraniteľné miesta. "V živote sú isté veci, ktoré sa skrátka nepožičiavajú. Ak by ste si zabudli na výlet pribaliť spodnú bielizeň, neprišli by ste za spolucestujúcimi a neopýtali sa, či by vám nepožičali tú svoju. Radšej by ste zašli do obchodu a kúpili si novú," vysvetľuje.

Zdroj: Getty Images

Henderson týmto varuje, že hackeri vymysleli spôsob, ako do nabíjacích káblov implantovať škodlivý softvér. Tento dovoľuje hackerom na diaľku ukradnúť údaje z mobilov alebo počítačov. Spoločne so svojím tímom sa preto snaží naučiť klientov, aby príliš nedôverovali cudzím nabíjačkám. Poštou im posiela falošné iPhone nabíjačky, ktoré sú označené ako neškodné a pochádzajú "od predajcu alebo partnera, ktorých uviedli na webových stránkach". Následne skúmajú, či daná osoba do nabíjačky zapojila mobil.

Zdroj: Getty Images

Odborník tvrdí, že takéto nabíjacie káble nie sú v súčasnosti rozšírenou hrozbou. To sa ale veľmi rýchlo môže zmeniť. Ide totiž o nenápadnú a lacnú technológiu. V súčasnosti najväčšiu hrozbu predstavujú nabíjacie USB zariadenia, ktoré sa nachádzajú predovšetkým na verejných miestach. Henderson upozorňuje, že treba dvakrát popremýšľať nad tým, do čoho svoje mobilné telefóny zapájame. "V tomto kontexte je požičiavanie nabíjačiek rovnaké ako požičiavanie hesiel," dodal.