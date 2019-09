VIDEO Tínedžer (16) vapoval stokrát denne: Príšerný zlozvyk ho takmer zabil

INDIANAPOLIS - Iba šestnásťročného Američana priviezla jeho matka do detskej nemocnice v americkom meste Indianapolis s horúčkou a vážnymi problémami s dýchaním. Lekári takmer zamdleli, keď im mladý pacient prezradil, koľko elektronických cigariet vyfajčí každý deň.

Cooper Stevens sa takmer prefajčil k smrti. Každodenné poťahovanie z elektronickej cigarety ho priviedlo až do nemocnice, kde sa lekárom priznal, že vapoval stokrát denne. "Nešlo to zastaviť. Stačilo, že som mal voľnú sekundu a už som si potiahol," povedal.

Zdroj: Getty Images

Bolo iba otázkou času, kedy Cooperovo telo zaštrajkuje a vydá varovný signál. A nakoniec to aj prišlo. Jedného dňa sa u neho objavili silné bolesti hlavy, horúčka a dýchavičnosť. "Cestou do nemocnice lapal po dychu a pýtal sa ma, či zomrie. Bolo strašné počúvať lekárov, keď mi neskôr hovorili, aby som sa pripravila na to najhoršie," uviedla matka.

Zdroj: nypost.com

Stevens bol hospitalizovaný so zápalom pľúc a v nemocnici nakoniec zostal dva týždne, z toho deväť dní bol pripojený na dýchacom prístroji. V súčasnosti sa už zotavuje doma. "Budem robiť všetko pre to, aby ľudia v mojom okolí prestali fajčiť. Moji kamaráti to už urobili," dodal Cooper.