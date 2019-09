Antilopa doplatila na neľudský príkaz vlády: Desivé VIDEO, pochovali ju zaživa!

Lovci sa teda podľa britského denníka Mirror pustili do odstrelu, aby splnili neľudský príkaz vlády. Jednu z nešťastných antilop však nezabili, iba postrelili. Je strašné, pre aké riešenie sa rozhodli. Poranenú antilopu nilgau strčili bagrom do jamy a začali ju zasýpať hlinou. Nešťastné zviera bolo schopné iba nehybne stáť v jame, kým mu lyžica bagra sypala na telo zeminu. Antilopa bola ešte živá, to však bagristovi akosi vôbec neprekážalo. Zviera bezmocne stálo na dne jamy a vyzeralo vydesene, ohromene, v šoku sa ani nepohlo a čakalo na svoj ortieľ.

Video nie je vhodné pre maloletých divákov a ľudí s citlivou povahou!

Čo viedlo poľovníkov k tomu, aby sa uchýlili k takejto „stredovekej“ metóde usmrtenia? Pre nás, milovníkov zvierat, je to nepochopiteľné. Na jednej strane ochranárske organizácie bijú na poplach, koľko druhov zvierat už na Zemi vymrelo len za posledné desaťročia, a na druhej strane vláda namiesto pokusu o presun zvierat do rezervácie vydá príkaz na ich hromadné zabíjanie? Navyše ľudia dostali na starosti zabiť zvieratá rýchlo a humánne, keď to už musí byť. Ale pochovať zaživa?

Zdroj: Twitter

Na video na Twitteri reagovali ľudia s hrôzou a zdesením. Istý užívateľ napísal: „Žiadny rešpekt alebo súcit – ľudia pre svoju chamtivosť zaberajú čoraz viac prirodzených biotopov zvierat, potrebujú nakŕmiť svoje stále rastúce potomstvo. Jediným druhom, ktoré tu treba utratiť, sú ľudia.“ Ďalší reagujúci na vyjadrenie, že žijeme v „hroznom svete“, napísal: „Žiadam o diferencovanie – svet je krásny. To ľudia majú túto hroznú tendenciu k ohavnosti. Vďaka ich správaniu sa len s hanbou dívam do zeme.”