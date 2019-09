Toto VIDEO zmätie každého: Je to krkavec alebo králik? Odhaľte pravdu!

Oklamať mozog nie je až také zložité a ak niekedy veríte iba tomu, čo naozaj vidíte, ani to nemusí stačiť. Svedčia o tom rôzne ilúzie, ktorých autori chrlia nápadmi a mätú divákov. Do tejto kategórie patrí aj dielo Paige Davisovej, ktorá je kurátorkou ochranárskej organizácie World Bird Sanctuary.

Jej vydarené zábery zdieľal na Twitteri Dan Quintana. „Králiky milujú hladkanie pod noštekom. Ale je to naozaj zajačik alebo krkavec?“ okomentoval mätúce video. Na prvý pohľad na ňom naozaj pózuje operenec, ktorý si vychutnáva hladkanie na zadnej časti krku. Keď sa však divák zahľadí na snímok, tak jeho otvorený zobák vzápätí pripomína ušká králika, ktorému niekto hladká ňufáčik.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP