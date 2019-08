Na prvý pohľad jednoduchý matematický príklad rozhádal ľudí na internete: Dokážete ho vyriešiť?

Najprv istá Emma zdieľala na Twitteri matematický príklad s výzvou na jeho riešenie. Problém je nasledovný: 8 ÷ 2 (2+2) = ?

Jej príspevok komentovalo viac ako 8000 užívateľov, ktorí zároveň navrhovali svoje riešenia príkladu. Dve najbežnejšie odpovede boli 1 a 16. Kvôli rozporom v odpovediach sa rozpútala vášnivá online debata. Dôvodom, prečo sa ľudia dopracovali k dvom odlišným výsledkom, sú dve odlišné metódy počítania. Tí, ktorí verili metóde BODMAS, zaznamenali výsledok 16 a fanúšikovia metódy PEMDAS zase 1.

Metódu BODMAS používajú ľudia, ktorí sa snažia rozobrať veci dopodrobna, aby mohli ďalej riešiť zátvorky, delenie, násobenie, sčítavanie či odčítavanie. PEDMAS pre zmenu nabáda k riešeniu samotných zátvoriek, exponentov, delenia, násobenia a podobne.

Anything other than 1 is absolutely wrong hth