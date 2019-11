Slávny youtuber sa poriadne nabalil: Keď zistíte, koľko zarobil za mesiac, obídu vás mdloby

„Mal som asi šesťdesiat miliónov videní mesačne a na môj účet prišlo skoro 250-tisíc eur za mesiac. Doslova som sa cítil, akoby som predával drogy,“ vtipkuje 23-ročný youtuber David Dobrik. Okrem YouTubu sa živí blogovaním a nahrávaním rôznych zvučiek. Mnohých zaujímalo, koľko dokáže mesačne zarobiť prostredníctvom videí.

Spočiatku bol hviezdou na Vine, odkiaľ sa rýchlo presunul na YouTube. Vďaka 14 miliónom odoberateľom a originálnym videám si získal väčšie publikum a stal sa slávnym. „Je zvláštne rozprávať sa o peniazoch,“ priznal David. „Ale ako dieťa ma tiež zaujímalo, koľko zarábajú youtuberi, herci alebo ľudia v zábavnom priemysle,“ dodal.

David Dobrik Zdroj: FB/David Dobrik

Dnes to pozná na vlastnej koži. Vysvetlil, že niektoré videá môžu byť skutočne drahé. Netreba však zabúdať na investície, ktoré musí vložiť do jednotlivých youtubových projektov. O ďalšie peniaze youtuberi prichádzajú pre nové nariadenie YouTubu. Autor videa je povinný určiť, či je obsah vhodný pre dieťa alebo nie.

To spôsobilo, že Davida sleduje 200 miliónov fanúšikov, no zarába iba 1 800 eur mesačne. Súčasťou tohto úpadku bola aj takzvaná „adpokalypsa“, ktorá súvisí s inzerentmi reklám. Tí nahlasovali videá, pokiaľ mali dojem, že obsah nie je vhodný pre bežného diváka. David ale tvrdí, že existuje množstvo spôsobov, ako by mohol z reklamy získať viac peňazí.

Prvým pravidlom je vzdať sa hudby, ktorá podlieha autorským právam. Jej používanie vo videách totiž znamená poplatky navyše. Svoje videá by ďalej mohol urobiť „vekovo prijateľnejšími“, čo by prilákalo viacero inzerentov. Dodáva, že toto úsilie by ale mohlo viesť k poklesu kvality videí. To je obeť, ktorú David odmieta podstúpiť. V súčasnosti sa preto koncentruje na spolupráce so spoločnosťou s videohrami EA.