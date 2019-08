VIDEO Mladík (28) zažil štyri dni pekla: Uviazol medzi skalami, toto by prežil len málokto

Dvadsaťosemročný Sum prišiel do džungle Chakry zbierať netopierí trus, ktorý sa používa ako hnojivo. Do štrbiny medzi horskými kameňmi mu ale spadla baterka, ktorú sa pokúšal vybrať, no sám do nej spadol.

Zdroj: SITA/AP/Battambang province Authority Police ​

Mladík tam bol uväznený celé štyri dni. Nakoniec ho našiel jeho brat a okamžite kontaktoval úrady. Dve stovky záchranárov pracovalo desať hodín na Borovom vyslobodení. Museli pri tom zničiť kusy skál, ktoré obklopovali Suma. "Vyzeral veľmi slabo a vyčerpane, neskôr ho záchranári previezli do provinčnej nemocnice," uviedol miestny policajt.

Zdroj: SITA/AP/Battambang province Authority Police

Borov príbeh pripomína známy film s Jamesom Francom, 127 hodín, ktorý je založený na skutočnej udalosti. Dvadsaťšesťročný Američan Aron Ralston spadol počas lezenia v horách v Utahu do dvadsaťmetrovej priepasti, kde strávil viac ako päť dní. Nakoniec si musel odrezať časť ruky, aby sa dostal von.