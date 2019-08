FOTO Rodinu terorizuje mega jašter: Nasťahoval sa im do domu, je naozaj strašidelný!

Stretnutie s varanom veľkým patrí do kategórie nechcených, pretože pohľad na obrovského slizkého plaza vyvoláva poriadny strach. O túto nepríjemnú skúsenosť je bohatšia rodina Liebermanovcov z Miami, ktorým sa ubytoval na pozemku práve takýto takmer dva metre dlhý jašter. "Je to strašidelné stvorenie," hovorí o nevítanom návštevníkovi majiteľ domu Zachary s tým, že jašter sa u nich zdržiava už tretí týždeň. Vychutnáva si vraj slniečko na terase a vyvaľuje sa pri jazere.

Zdroj: Youtube/ABC News

Liebermanovci sa ho spolu so susedmi snažili odplašiť, ale všetky pokusy boli márne. Floridskí ochranári preto v záhrade nastražili pascu a snažia sa živočícha odchytiť. Ani oni ale doposiaľ neboli úspešní. Predpokladajú, že pravdepodobne ide o domáceho maznáčika, ktorého sa niekto zbavil a ten si teraz hľadá nový domov.

Zdroj: Youtube/Inside Edition

Prirodzeným prostredím tohto druhu je India, Srí Lanka, Malajský polostrov a Indonézia. Dorastá až do dĺžky 2,7 metra a zdržuje sa najmä v blízkosti vodných tokov. To je asi aj dôvod, prečo si vybral dom Liebermanovcov, ktorí majú na dvore jazero. Okrem toho, že varan veľký má nepríjemný vzhľad, jeho papuľa je plná jedovatých baktérií. Uhryznutie môže byť preto nebezpečné. "Je to nepríjemné, máme malé deti. Samozrejme, že sa o ne bojím," uviedol majiteľ.