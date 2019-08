Dovolenkári, neriskujte! Ak si z Talianska priveziete TOTO, hrozí vám mastná pokuta

CAGLIARI - Tony piesku, kamienky a mušle zhabané v batožine turistov sa vracajú na Smaragdové pobrežie na severozápade talianskeho ostrova Sardínia. Na miestnom letisku v meste Olbia cestovateľom systematicky prehľadávajú batožinu a za pašovanie piesku môžu dostať pokutu od 500 do 3000 eur.

Za posledných desať rokov bolo výletníkom zhabaných okolo desať ton piesku. Najčastejšie ho prepravovali v pollitrových fľašiach, napísal server The Local. "Je to do očí bijúce (množstvo), človek tak dostane predstavu, aké rozšírené je brať si piesok z pláží," povedal denníku Corriere della Sera Augusto Navona, riaditeľ prírodnej rezervácie na ostrove Tavolara pri severovýchodnom pobreží Sardínie.

Rezervácia pod jeho vedením, talianski lesníci, miestne úrady a vedenie letiska v Olbii podpísali dohodu, že čo najväčšie možné množstvo zhabaného piesku skončí znovu na plážach. V spolupráci s geológmi už určili dve miesta. Kým piesok smeruje na pláž Porto San Paolo južne od Olbie, na ostrovček Tavolara putuje štrk a mušle. Na spomínanej pláži už skončilo zhruba šesť ton piesku.

Porto San Paolo Zdroj: Youtube/Mira Sardegna

Onedlho by sa mali na miestach, kde ľudia na ostrov Sardínia vstupujú, objaviť cedule, ktoré budú v niekoľkých jazykoch návštevníkov od zbierania piesku, mušlí a kamienkov odrádzať. Zamestnanci letiska v Olbii zabavia rok čo rok okolo dvoch ton piesku, uvádzajú miestne médiá.

Pasažierom trajektov bolo zase vlani v lete pri kontrolách v tamojšom prístave, kde kontroly nebývajú tak prísne, zhabaných zhruba 500 kilogramov piesku. Niektoré mestá zvažujú, či vstup na pláž nepodmieniť zákazom veľkých tašiek a osušiek, aby si turisti piesok úmyselne alebo nevdojak neodnášali.