VIDEO Ženu po dovolenke privítali jej psy: Nakazili ju, museli jej amputovať všetky končatiny

OHIO - Keď sa Marie a jej manžel vrátili z dovolenky, vzrušene ich privítali ich dvaja psi. Krátko nato sa u Američanky začali prejavovať príznaky podobné chrípke. Žena napokon skončila v nemocnici kvôli silnej infekcii. Ak by jej lekári neamputovali ruky aj nohy, zomrela by.

Marie Trainerová z amerického Ohia sa 10. mája vrátila z dovolenky v Karibiku. Okamžite k nej a manželovi Matthewovi pribehli psy, aby ich privítali a začali ich olizovať. Ešte v tú noc sa žene veľmi pohoršilo. Vykazovala príznaky podobné chrípke, bolo jej nevoľno, najprv jej teplota stúpla a následne klesla. Matthew ju okamžite zaviezol do nemocnice, kde skončila na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Zdroj: youtube/Daily Mail

Lekári si rýchlo uvedomili, že Marie mala sepsu, imunitnú odpoveď na infekciu a jej stav sa rapídne zhoršoval. Uviedli ju preto do indukovanej kómy. Pacientke sa však v tele vytvorili krvné zrazeniny, ktoré bránili prietoku krvi. V dôsledku toho sa na všetkých jej končatinách vyvinula nekróza a gangréna, takže jej ich museli sčasti amputovať. "Postupovalo to veľmi rýchlo. Ak by sme neamputovali, viedlo by to k rýchlej smrti," uviedla Gina Premierová, nevlastná dcéra Trainerovej, ktorá zároveň pracuje v nemocnici, kde bola hospitalizovaná, ako zdravotná sestra.

Zdroj: youtube/Daily Mail

Marie strávila desať dní v kóme, absolvovala osem operácií. Celkovo pobudla v nemocnici osemdesiat dní. Dobrou správou je, že prežila. No zmieriť sa s amputáciami je pre ňu nesmierne ťažké. Lekári sa domnievajú, že ochorenie spustil malý psí škrabanec na Trainerovej ramene, ktorý jej neskôr olízal domáci miláčik. Do krvi sa jej tak dostala baktéria, ktorá bežne prežíva v psích a mačacích slinách. "Môže sa prenášať uhryznutím alebo obyčajnými zvieracími slinami," spresnila odborníčka na infekčné choroby Margaret Kobeová. Zvyčajne nedochádza k takejto agresívnej imunitnej reakcii ako v prípade Marie.