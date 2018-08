Muža (48) olízal jeho milovaný pes: Drastické následky, prišiel o všetky končatiny

WEST BEND - Minulý mesiac sa u muža objavili príznaky podobné chrípke. Na pohotovosti mu lekári povedali, že má infekciu krvi spôsobenú bakteriálnym patogénom, ktorý sa nachádza v slinách psov a mačiek. Pre Američana to malo hororový koniec - museli mu amputovať nohy a ruky.

Štyridsaťosemročný Greg Mauteufel zo štátu Wisconsin sa nakazil zo slín svojho psa Ellie, ktorý ho zvykne olizovať. Najprv sa u neho začali prejavovať symptómy podobné bežnej chrípke. Zvracal, mal horúčky a hnačku. Na pohotovosť prišiel, až keď sa mu na nohách a rukách objavili modriny. Lekári skonštatovali, že infekcia krvi sa rozšírila na všetky štyri končatiny a kvôli rozsiahlym poškodeniam tkaniva a svalov sú nútení mu ich sčasti amputovať.

Krvné testy odhalili, že Greg sa nakazil bakteriálnym patogénom. Baktérie tohto patogénu sa nachádzajú v slinách zdravých mačiek a psov. Na ľudí sa prenášajú prostredníctvom slín, uhryznutia alebo tesnej blízkosti so zvieraťom. Postihujú najmä ľudí so slabším imunitným systémom, pričom väčšina ľudí nijaké príznaky nezaznamená. Nie je isté, či bol Mauteufelov imunitný systém narušený, no napriek tomu bola otrava krvi očividná na jeho končatinách a nose, ktoré úplne sčerneli.

Časti tela mu lekári amputovali postupne, najskôr nohy až po kolená a o tri týždne neskôr aj ruky. Dúfali, že aspoň časť z nich sa podarí zachrániť, no poškodenie bolo také veľké, že boli nútení obe ruky amputovať až po stredné predlaktia. Greg bude teraz potrebovať rozsiahlu plastickú operáciu nosa. Gregova manželka je z celej udalosti nešťastná.

"Má 48 rokov, okolo psov sa motá celý život a z ničoho nič sa mu stalo toto," hovorí zdrvená Dawn. Tvrdí, že aj naprieks svojmu ťažkému stavu a dlhej ceste k rehabilitácii je jej manžel šťastný, že žije. "Hovorí lekárom, aby si vzali čokoľvek, čo chcú, hlavne nech ho udržia nažive. A im sa to podarilo," konštatuje Dawn.