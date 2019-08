Študentka (†19) bola na stáži v raji na zemi: Let ako z hororu, premohla pilota a...

MILTON KEYNES - Rodina devätnásťročnej Alany Cutlandovej prežíva ťažké obdobie. Nadaná študentka totiž zahynula počas stáže na Madagaskare, keď vypadla z malého lietadla. Podľa všetkého ale išlo o dobrovoľný akt súvisiaci so stresom, ktorý dievčina práve prežívala.

Alana študovala prírodné vedy na Univerzite v Cambridge. Na africký ostrov sa vybrala preto, aby tam skúmala vzácny druh krabov. Stáž, ktorá mala trvať šesť týždňov, si financovala sama, podľa všetkého sa ale nevyvíjala podľa jej predstáv.

Pred niekoľkými dňami letela študentka na Cessne z odľahlej oblasti Anjajavy, kde vykonávala výskum. Vyšetrovatelia uviedli, že počas letu dostala päť paranoidných záchvatov. Spolupasažierka Ruth Johnsonová - sa ju údajne snažila upokojiť, no Cutlandová ju nakoniec premohla a otvorila dvere na lietadle. Pilot spolu s Ruth ešte stihli zachytiť jej nohu, no Alana sa im zámerne vyšmykla a z výšky zhruba jeden kilometer vypadla von. Dopadla do rozľahlej savany, kde jej telo dlho nevedeli nájsť. Tento týždeň ho vraj objavil miestny kmeň.

"Na palube Cessny C168 sa v čase letu nachádzali traja ľudia. Po desiatich minútach od štartu si Alana uvoľnila bezpečnostný pás a otvorila dvere na pravej strane lietadla, aby sa dostala von. Slečna Johnsonová s ňou bojovala päť minút a snažila sa ju udržať vo vnútri, no nakoniec ju od vyčerpania pustila. Dopadla na územie, ktoré je plné mäsožravcov," uviedol miestny policajný šéf Sinola Nomenjahary.

Záver polície je teda taký, že išlo o zámer a Cutlandová vypadla z lietadla úmyselne. Študentka podľa viacerých zdrojov nezvládala dobre stres a nedokázala zosúladiť štúdium so svojím súkromným životom. Počas stáže bola pravidelne v kontakte so svojimi rodičmi v Británii, ktorí je poskytovali morálnu podporu.