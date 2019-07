VIDEO Otec sa bol s deťmi kúpať pri jazere, keď si vo vode všimol dvojicu: Veď oni tam...!

FAIRPORT - Istý Američan na Facebooku zverejnil šokujúce video. Ležal na pláži v prístavnom meste Fairport v americkom štáte Ohio, keď si všimol zamilovaný pár, ako robí vo vode divné pohyby. Zo záberov je evidentné, že párik si to rozdal priamo v jazere. Plavčíčka okamžite kontaktovala miestneho šerifa, ktorý dvojicu vypoklonkoval preč.

Pikantné video zachytáva mladíka s jeho priateľkou v jazere. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby si to tam dvojica nerozdávala priamo pred očami ostatných ľudí. "V sobotu, keď som si vo Fairporte užíval slnečný deň s deťmi, som si všimol divné pohyby vo vode. Prišla za mnou plavčíčka a spýtala sa, či vidím to, čo ona. Odpovedal som, že áno," napísal na sociálnu sieť Jesus Medina.

Zdroj: Facebook/Jesus Medina ​

Plavčíčka následne zavolala miestneho šerifa, ktorý sa krátko nato objavil na scéne. Sexuchtivému páriku prikázal, aby ihneď opustili jazero. Nie je známe, či ich šerif aj zatkol alebo im len udelil pokutu za pohoršovanie verejnosti.

VIDEO nie je vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov