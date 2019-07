Zaľúbenci išli na výlet do aquaparku: Spravili obrovskú chybu, mladík (23) ochrnul

Dvadsaťtriročný David Briffaut a jeho priateľka Penny vyrazili spolu s ďalším párom na dovolenku do Španielska. Dievčina chcela takto osláviť svoje promócie. Pobyt v slnkom zaliatej krajine však náhle ukončil úraz vo vodnom parku v Benidorme, kde celá partia vyrazila na jednodňový výlet.

David a Penny si totiž na dvesto metrov dlhej šmykľavke napriek upozorneniam personálu ľahli na brucho a spustili sa z nej hlavou nadol. Prudký náraz do vody v rýchlosti približne 60 km/h skončil v mladíkovom prípade zlomeninou dvoch krčných stavcov. Očití svedkovia si pamätajú, ako po vytiahnutí z bazéna neustále opakoval, že si necíti nohy. V miestnej nemocnici už podstúpil chirurgický zákrok, no od hrudníka nadol ostal paralyzovaný. Lekári oznámili Briffautovej rodine, aby boli pripravení na to, že zostane natrvalo pripútaný na invalidný vozík.

Zdroj: Youtube/ArmansTravelEN

"Vaše dieťa je na dovolenke, kde si užíva a zrazu dostanete takúto správu. Je to strašné. Prežívame tú najhoršiu nočnú moru a modlíme sa za zázrak," uviedla matka pacienta. Ten momentálne čaká na ďalšiu operáciu. Do Španielska už za ním vycestovali príbuzní, ktorí navštívili aj miesto nešťastia a čudujú sa, že je stále otvorené.

Vedenie aquaparku však tvrdí, že nie je nijaký dôvod na jeho uzavretie. "Podľa kamerových záznamov je zrejmé, že tento muž a jeho priateľka nedodržali bezpečnostné pravidlá. Konali tak na vlastné riziko," povedala hovorkyňa parku María José Marcosová.

Craigovi najbližší teraz dúfajú, že hrozivé prognózy lekárov sa nenaplnia a Craig sa jedného dňa opäť postaví na nohy. Zároveň už rokujú s poisťovňu a žiadajú o prevoz muža do Británie, ak to jeho zdravotný stav dovolí.