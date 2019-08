FOTO Matka s deťmi grilovala na pláži: Popáleniny z horúceho piesku, nespravte rovnakú chybu!

Zdroj: Facebook/Ruth Jenkins

SWANSEA - Mladá žena z Walesu si užívala grilovanie na pláži so svojou rodinou, keď utrpela vážne popáleniny nohy. Na grilovanie použili prenosné variče, ktoré neskôr uložili do piesku, aby vychladli. O štyri hodiny neskôr ich chceli zbaliť, no Ruth stúpila na rozpálený piesok pod jedným z nich.