Spojené štáty sa vracajú k trestu smrti: Štyroch vrahov popravia v lete, mrazivé slová matky jednej z obetí

WASHINGHTON - Spojené štáty americké sa vrátia po sedemnástich rokoch k federálnym popravám. Ministerstvo spravodlivosti pristúpilo k tomuto rozhodnutiu po ukončení revízie legislatívy týkajúcej sa trestu smrti a jeho výkonu, ktorú inicioval bývalý prezident Barrack Obama. Následne schválilo mená štyroch odsúdených, ktorí budú popravení už v lete. So svojím rozhodnutím tak prišlo v čase, keď krajinu zmietajú nepokoje a Donald Trump čoraz dôraznejšie hovorí o potrebe vykonávania najvyššieho trestu.

Americké ministerstvo spravodlivosti schválilo rozhodnutie o pokračovaní vykonávania trestu smrti a schválilo mená štyroch odsúdených, ktorí budú popravení od 13. júla do 28. augusta tohto roku v nápravnom zariadení Terre Haute v Indiane.

Podľa generálneho prokuratúra Williama Barra plánujú pokračovať s ďalšími aj v budúcnosti. Ukončila sa totiž revízia trestu smrti, o ktorú požiadal Barack Obama po zbabranej poprave v Oklahome v roku 2014, keď smrteľná injekcia spustila u odsúdeného Claytona Locketta záchvat, ktorý vyústil do infarktu.

Bývalý prezident vtedy požadoval, aby nebol prehodnotený iba samotný zákon týkajúci sa trestu smrti, ale aj spôsob jeho výkonu. Barr nedávno zároveň schválil aj nové zloženie injekcie, ktorá už nepozostáva z trojkombinácie liekov, ale iba z pentobarbitalu. Skúsenosti s podobným postupom už majú v štátoch Georgia, Missouri a Texas. O testovaní novej smrteľnej dávky Úradom väzníc informoval minister už v novembri.

Súhlas s vykonávaním federálnych popráv prišiel v čase, keď súčasný prezident Donald Trump čoraz častejšie hovorí o tom, že by mali slúžiť nielen ako adekvátny trest za ťažký zločin alebo streľbu na policajtov, ale aj ako odstrašujúci príklad pre potenciálnych zločincov. Posledný federálny trest smrti bol vykonaný v roku 2003 a to napriek tomu, že federálne súdy aj naďalej pokračovali v udeľovaní rozsudkov smrti.

Americký prezident Donald Trump Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin

Odsúdení, ktorí budú popravení v lete

Väzni vybraní na prvé federálne popravy po sedemnástich rokoch patria k tým, ktorí boli neúspešní v odvolaniach, vyčerpali už všetky možnosti a ich prípady boli posunuté vyšším súdom. Na zozname sa tak ocitol Daniel Lewis Lee (47) obvinený z vraždy trojčlennej rodiny vrátane osemročného dievčatka. Tento ohavný čin spáchal v roku 1996 v Arkansase. Druhým je Wesley Ira Purkey (68) odsúdený za znásilnenie, vraždu a rozštvrtenie 16-ročného dievčaťa v Kansase v roku 1998 a za vraždu 80-ročnej ženy, ktorú ubil na smrť kladivom. Tretí odsúdený na trest smrti Dustin Lee Honken (52) zavraždil päť ľudí v Iowe, vrátane dvoch detí vo veku šesť a desať rokov. Posledný Keith Dwayne Nelson (45) uniesol 10-ročné dievčatko, ktoré sa korčuľovalo pred domom v Kansase, zatiahol ho do lesa, znásilnil a uškrtil drôtom.

Právnici týchto mužov už otvorene kritizovali ministerstvo spravodlivosti. Právna zástupkyňa Daniela Leeho Ruth Friedmanová uviedla, že v prípade jej klienta sa federálna vláda spolieha na nevedecké nezmysly a falošné dôkazy a ďalej poukazuje na slabé miesta v jeho obžalobe. Požiadavka na obnovenie súdneho procesu bola zamietnutá, ale súd pripustil, že nové predložené dôkazy by pravdepodobne viedli k inému rozsudku. „Vzhľadom na všetky tieto okolnosti by vláda nemala s čistým svedomím popraviť môjho klienta,“ uviedla právnička.

Matka jednej z obetí tiež nesúhlasí s rozsudkom smrti z náboženských dôvodov a požaduje od prezidenta, aby bola Leemu udelená milosť. „Nemyslím si, že usmrtenie Daniela akýmkoľvek spôsobom uctí pamiatku mojej dcéry. Naopak, ešte viac ju poškvrní. Viem, že by to nechcela a ani ja to nechcem,“ hovorí jedna z pozostalých.

Purkeyho právnička Rebecca Woodmanová zasa tvrdí, že jej klient trpí schizofréniou a demenciou Alzheimerovho typu a preto jej nie je jasné, prečo má byť popravený. „Trest smrti by nemal byť vykonaný, kým sa nevyrieši otázka kompetentnosti môjho klienta,“ uviedla.

Právnik Honkena je zasa presvedčený o tom, že odsúdenie v prípade jeho klienta je plné chýb a že mu bola nespravodlivo odopretá revízia celého prípadu. Pripomenul aj to, že odsúdený je katolík a má dve deti. Právny zástupca štvrtého odsúdeného Nelsona sa zatiaľ k celej situácii nevyjadril.