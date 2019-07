Nezmyselná stávka na dovolenke zabila trojnásobného otca (†34): V agónii umieral dva týždne

Tridsaťštyriročný David zomrel 11. decembra krátko po tom, ako sa u neho ešte počas dovolenky objavili príznaky pripomínajúce salmonelózu. Zvracal a preháňalo ho. Jeho partnerka Allira preto zavolala záchranku. "Síce prišli, ale odmietli ho vziať do nemocnice. Povedali, že je to bežná črevná chrípka alebo salmonelóza a všetko časom prejde," hovorí.

Dowell sa do nemocnice dostal až po tom, ako sa jeho zdravotné ťažkosti rapídne zhoršili. 3. decembra mu lekári diagnostikovali salmonelózu. Jeho stav sa ale neustále zhoršoval, začal zvracať zelenú žlč, jeho moč bol čierny a nafúklo mu brucho. Pľúca sa mu začali plniť tekutinou. "Vtedy sme si spomenuli na to, že dva dni predtým, ako začali jeho problémy, ho naši kamaráti videli, ako zjedol na jednom večierku jašteričku, pretože sa s nimi o to stavil," uviedla sestra nebohého Hannah. Allira to oznámila lekárovi a ten iba prikývol, že to berie na vedomie.

Zdroj: Facebook/Allira Marie Bricknell

Krátko nato sa Davidovi naplnili tekutinou semenníky a začala mu z nich vytekať tekutina. Doktori opäť iba sucho skonštatovali, že jeho ochorenie má bežný priebeh. Najbližší pacienta sa tak iba bezmocne pozerali na to, ako sa im stráca pred očami. Dva týždne po tom, ako zjedol jaštericu, nakoniec zomrel. Aj pol roka po jeho smrti však volá jeho rodina po spravodlivosti a domáha sa vysvetlenia. "Davidovo telo zaplavovala tekutina, nedali mu katéter a nijako mu nepomáhali. Doslova ho nechali hniť zaživa. Do umelého spánku ho uviedli až po tom, ako sme žiadali, aby mu pomohli. Mal neskutočné bolesti a oni vôbec nič neurobili," uviedla Hannah.

Nemocnica Mater Hospital vyjadrila pozostalým úprimnú sústrasť, ale k prípadu, ktorým sa momentálne zaoberá vyšetrovateľ, sa odmieta akokoľvek vyjadriť. V súvislosti s Dowellovým úmrtím odborníci upozorňujú, že v črevách hadov, žiab či jašteríc prežívajú viaceré infekčné ochorenia vrátane salmonelózy a ich konzumáciu by preto mali zvážiť.