Svokra si obliekla na synovu svadbu svadobné šaty! Dôvod, prečo to urobila, vás zarazí

Amy zverejnila po výzve Jimmyho Fallona fotografiu zo svojej svadby a zaradila sa tak medzi ostatné ženy, ktoré sa podelili s bizarnými svadobnými zážitkami. "Budúca svokra prišla na moju svadbu v dlhých bielych svadobných šatách," okomentovala žena fotografiu, na ktorej stoja dve "nevesty". Vzápätí vysvetlila, že matka jej nastávajúceho si nesplietla dátumy a ani sa nechcela vydávať v ten istý deň ako jej syn. A keďže jej príspevok mal obrovský ohlas, poodhalila dôvody, ktoré doviedli svokru k takémuto netradičnému rozhodnutiu.

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps