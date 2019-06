Mladík vymyslel geniálny plán, ako si urobiť v práci voľno: Potom ale spravil zásadnú chybu

"Najdôležitejším momentom môjho života bolo photoshopovanie mojej pneumatiky, aby vyzerala spľasnuto," okomentoval vlastnú fotku Papa Boardslide. Aby toho nebolo málo, zverejnil aj fotografiu pred grafickou úpravou. Treba uznať, že obe sú mimoriadne presvedčivé.

Proudest moment of my life was photoshopping my tire being flat to get out of work, I really finessed pic.twitter.com/SaY6Z7Ctmg