Najbizarnejšia krádež roka! VIDEO Kamera v žilinskej reštaurácii zachytila hosťa v akcii

Video na sociálnej sieti, ktoré zverejnila žilinská reštaurácia, zachytáva muža, ktorý ukradol stôl priamo z terasy. Počkal, kým z nej odídu ľudia a potom zobral veľký stôl pod pazuchu a pokojne s ním odkráčal.

Tragikomické video zdieľalo množstvo ľudí a mnohí z nich dokonca potvrdili, že muža so stolom videli, no nepredpokladali, že je to zlodej.

"Veď ten blázon išiel za nami aj s tým stolom. Vyzeral trocha podozrivo, ale mysleli sme si, že je to zamestnanec Koníčka. Zišiel dole schodmi a buď tam mal auto pri stánku s ovocím a zeleninou alebo si potreboval oddýchnuť," napísala Janka. Za identifikovanie zlodeja ponúka reštaurácia aj odmenu.