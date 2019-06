Pacient (60) začal počas operácie horieť! Neuveriteľný reťazec okolností, ako v Nezvratnom osude

Ilustračné foto

MELBOURNE - Každá operácia so sebou prináša riziká, no s tým, že počas nej začne horieť pacient, asi lekári nerátajú často. Presne to sa ale stalo istému Austrálčanovi počas akútnej operácie srdca, keď mu takmer zhorel hrudník.