Mladík pred zúriacim tornádom požiadal svojho priateľa o ruku: FOTO jedinečného momentu

Krastel ako odborník rád pozoruje rôzne vzdušné víry. Pri fotografovaní jedného z nich v americkom štáte Kansas si minulý týždeň zrazu pokľakol na cestu a požiadal svojho priateľa Chrisa Scotta o ruku. Vznikol tak jedinečný záber zachytávajúci dôležitý životný krok dotvorený atmosférou burácajúceho živlu v pozadí. "Dve lásky môjho života," okomentoval Joey svoj záber na Twitteri.

The 2 loves of my life pic.twitter.com/Cv4eviechZ