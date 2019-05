FOTO Tínedžerka si zdriemla na zadnom sedadle auta: Osudná CHYBA, je z nej invalid

Tammy so San Jose mala iba sedemnásť rokov, keď zostala pripútaná na vozíku. Študentka strednej školy si iba zdriemla natiahnutá na zadnom sedadle v aute svojho priateľa a ten sa nie vlastnou vinou dostal počas jazdy do kolízie. Napriek tomu, že sa snažil zmierniť následky, auto sa prevrátilo a jeho priateľka si vážne zranila chrbticu. "Zobudila som sa v nemocnici. Pamätala som si iba to, že som videla rozbité okná na aute a ja som ležala hore nohami. Lekári mi neskôr oznámili, že som od hrudníka ochrnutá," hovorí mladá žena.

Zdroj: profimedia.sk

Leovej sa od základu zmenil život. "Dovtedy som si vôbec neuvedomovala, aké je to úžasné, keď sa môžem sama najesť. Na všetko som prišla až po tom, ako som sa vôbec nedokázala pohnúť," spomína si na svoj trojmesačný pobyt v nemocnici. Postupne ju odpájali od prístrojov a učili jesť. Lenže najhoršie bolo upratať si všetko v hlave a učiť sa žiť úplne iný život.

Zdroj: profimedia.sk

Po jedenástich rokoch strávených na invalidnom vozíku sa Tammy na okolitý svet pozerá úplne inými očami. Tvrdá disciplína a cvičenie jej už priniesli prvé výsledky a začala si cítiť ramená. "Všetkým, ktorí sú na tom podobne, odkazujem, aby sa nevzdávali a nikdy neprestali bojovať a trénovať. Ja som vôbec nedokázala ovládať svoje ruky a teraz je to oveľa lepšie." Dôležité je podľa Leovej obklopiť sa pozitívnymi ľuďmi a neustále zamestnávať ako telo, tak aj myseľ.