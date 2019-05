Šmykľavka mala byť atrakciou, po pár hodinách ju zatvorili: VIDEO Keď uvidíte prečo, pochopíte

Miestna radnica považovala 38-metrovú šmykľavku so sklonom 32 až 34 stupňov za veľmi dobrý nápad, až kým ju vo štvrtok nesprístupnila verejnosti a sociálne siete nezaplavili sťažnosti a fotografie doudieraných a vystrašených pasažierov novej atrakcie. Na jednom zo zverejnených videí vidno muža stredného veku, ako sa kĺže dole šialenou rýchlosťou a následne ho to z jej konca nebezpečne vystrelí do vzduchu.

Podobné skúsenosti popisuje na Twitteri aj žena, ktorá zverejnila fotografiu svojho dobitého kolena. "Nezverejňujem fotku môjho zadku, ten vyzerá horšie. Šmykľavka v Estepone je poriadna blbosť, celá som sa doudierala. Nakoniec som z nej letela dva metre a policajti sa na mne smiali," napísala.

Firma, ktorá šmykľavku vybudovala uvádza, že je určite bezpečná a osoby sťažujúce sa na zranenia zrejme nedodržali bezpečnostné predpisy. Ľudia, ktorí atrakciu vyskúšali, však nesúhlasia. "Ako dlho by trvalo opitému zahraničnému turistovi, aby na tomto čude prišiel o život?" pýta sa jeden z miestnych obyvateľov.

"Tá šmykľavka je výborný nápad. Zubári si musia mädliť ruky," pridáva su druhý. Úrady nakoniec po niekoľkých hodinách rozhodli o zatvorení atrakcie a znovu ju otvoria len v prípade, ak prejde novými bezpečnostnými testami.