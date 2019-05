Tento živočích má najsmrteľnejší jed: Nechcite, aby vás zasiahol, hrozí extrémne bolestivá smrť

Štvorhranovky sú charakteristické svojím tvarom, ktorý pripomína kváder. Majú až šesťdesiat chápadiel, každé je dlhé tri metre a vybavené miliónmi háčikov naplnených jedom, ktorý dokáže omráčiť alebo zabiť korisť.

Tento druh medúz sa vyskytuje na pobreží severnej Austrálie a v celom Tichomorí. Tí, ktorí sa so štvorhranovkou stretnú, zažijú neznesiteľnú bolesť, nekrózu kože, prípadne až srdcovú zástavu. Mnoho obetí upadne do šoku a utopí sa, pretože sú omráčené bolesťou. Ak stret so štvorhranovkou prežijú, čaká ich niekoľkotýždňová bolesť a zjazvená rana.

Zdroj: Getty Images

"Skúmali sme, ako tento jed funguje, aby sme lepšie pochopili, čo presne spôsobuje bolesť. Pomocou nových techník sme zistili, že jed zabíja ľudské bunky," uviedol Greg Neely, docent na Škole environmentálnych štúdií v austrálskom Sydney. Momentálne už existuje liek, ktorý dokáže pôsobiť na krvné cesty, prostredníctvom ktorých jed zabíja. Keď ho vedci testovali na myšiach, zistili, že by dokázal predísť zjazveniu a bolesti. Využili pritom CRISPR techniku, ktorá umožňuje pridávať, odstraňovať alebo meniť genetický materiál v organizme.

Zdroj: Getty Images

"Na prechod krvným obehom jed potrebuje cholesterol. Existuje veľa liekov, ktoré cielene pôsobia na cholesterol, mohli sme skúsiť zablokovať tento prechod a skúmať, ako by to ovplyvnilo šírenie jedu. My sme však použili jeden z liekov, ktorý je pre ľudský organizmus bezpečný," spresnil Neely. Ide o molekulárne antidotum, ktoré v prípade myší a ľudských buniek zabránilo nekróze kože, zjazveniu a bolesti. Je však potrebný väčší výskum na to, aby odborníci zistili, ako po zasiahnutí štvorhranovkou predísť infarktu.