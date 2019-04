FOTO Neuveriteľná premena kedysi najtučnejšieho dieťaťa na svete: Pozrite sa, ako vyzerá teraz

JAKARTA - Trinásťročný chlapec z Indonézie bol so 192 kilogramami považovaný za najtučnejšie dieťa na svete. Chirurgický zákrok a zdravá strava mu pomohla k tomu, aby schudol neuveriteľných viac ako sto kilogramov. V súčasnosti dúfa, že bude môcť podstúpiť operáciu na odstránenie prebytočnej kože.

Keď mal Arya Permana desať rokov, sotva dokázal kráčať, musel sa vzdelávať doma a kúpať sa mohol výhradne vo vonkajšom rybníku. Vážil totiž takmer dvesto kíl, toľko, čo jeho šiesti rovesníci dokopy. Za všetko mohli instantné rezance, sladké nápoje a smažené kurča. Jeho rodičom sa nikdy nepodarilo naviesť ho na cestu zdravej výživy. "Keď mal Arya päť rokov a stále sa zväčšoval, uvedomil som si, že sme ho rozmaznali," uviedol otec Ade Somantri.

Zdroj: profimedia.sk

Chlapec jedával päť jedál denne, no problémom bola porcia. Na posedenie dokázal zjesť dva plné taniere jedla. Rodičia sa spočiatku zdráhali toho, aby ich syn podstúpil chirurgický zákrok. Napokon si ale uvedomili, že jedine ten dokáže morbídne obéznemu Aryaovi zachrániť život. Chlapec postúpil päťhodinovú bariatrickú operáciu v nemocnici Omni v Jakarte. Stal sa najmladšou osobou, ktorá podstúpila zmenšenie žalúdka o tri štvrtiny. O mesiac neskôr schudol 32 kilogramov a jeho hmotnosť naďalej klesala. Momentálne tínedžerovi stačí sedem lyžíc jedla na to, aby bol sýty. Zvykol si na grilované ryby, zeleninu, polievky a ovocie.

Zdroj: profimedia.sk

Permana schudol dosť na to, aby zvládal prejsť kilometrový úsek do školy a dokonca má energiu aj na hranie a plávanie so svojimi spolužiakmi. "Som teraz oveľa šťastnejší. Vtedy som nemohol robiť nič, nemohol som nikam ísť, nemohol som sa hrať s kamarátmi," vyhlásil.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Strata hmotnosti ale so sebou priniesla jeden závažný problém, ktorým je nadbytočná koža, predovšetkým na hrudníku a rukách. Arya dúfa, že už čoskoro sa dočká operácie na jej odstránenie. "Aj keď už dokáže hrať futbal či bedminton a jeho telo je čoraz silnejšie, ovísa mu strašne veľa kože, ktorá musí ísť preč," dodal na záver otec.