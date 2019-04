FOTO V známom jazere objavili potápači vzácny poklad: Stopy po tajomnom náboženstve

LA PAZ - Podľa výsledkov výskumu zverejnenom v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences bola v starovekom Tiwanaku vybudovaná doteraz nepoznaná viera, ktorej pravidlá napomáhali riešiť a presadzovať systém v tomto starovekom štáte. K tomuto záveru sa dopracovali archeológovia po objavení vzácnych artefaktov na dne jazera Titicaca v Južnej Amerike.

Približne pred 1200 rokmi sa útes uprostred jazera Titicaca na území dnešnej Bolívie stal úložiskom pokladu. Zlaté artefakty, vzácne mušle a dôkazy o obetiach zvierat boli pod vodou objavené už v roku 2013, odvtedy boli podrobené dôkladnému výskumu. Jeho závery vedci zverejnili iba nedávno; podľa nich nájdené predmety predstavujú dôkaz o existencii náboženstva, ktoré pomohlo starovekému štátu Tiwanaku udržať si dominanciu v regióne.

Nálezisko Tiwanaku Zdroj: Youtube/mrajicyt

Zhromažďovanie dôkazov podporujúcich toto tvrdenie pokračuje aj naďalej. Štát Tiwanaku, ktorého existencia sa datuje do obdobia rokov 500 - 1 000 nášho letopočtu, svojou rozlohou zasahoval až do územia dnešného Čile a Peru. Mal prepracovaný vojenský systém, prekvital v ňom obchod a pravdepodobne uplatňoval vlastné náboženstvo. A práve viera a náboženstvo podľa posledných zistení výrazne formovali vnútorné smerovanie celého štátu. Medzi artefaktmi nechýbali tváre božstiev a kovové tabule znázorňujúce mýtické postavy podobné krížencom lamy a pumy.

Okrem iného narazili potápači aj na pozostatky kostí mláďat lám usmrtených pravdepodobne pri obetných rituáloch. Ďalej sa našli škrupiny ustríc tŕňovky, ktoré boli síce dôležitou súčasťou mnohých andských kultúr, ale ich domovom je Tichý oceán. "Skutočnosť, že boli nájdené v tomto regióne, svedčí o prekvitajúcom obchode," uviedol antropológ José Capriles. Podľa neho malo toto náboženstvo základ v morálnych a behaviorálnych normách. "Ak sa správate dobre, ste nesmrteľní. Ale ak ste zlí, potrestá vás božstvo. Stále to však boli takí ľudia ako sme my a starali sa o to, aby prežili," dodal Capriles.

Zdroj: profimedia.sk

Náboženstvo dovoľovalo týmto ľuďom presúvať sa z miesta na miesto bez toho, aby boli vnímaní ako cudzinci. Týmto spôsobom štát tak úspešne expandoval. Celé jeho spoločenstvo malo významný politický vplyv, ekonomickú moc a rozvinutý kultúrny život. A to až zhruba do roku 1000 n.l., kedy bol zatienený inými kultúrami. "Tiwanaku je najväčšie impérium pôvodných obyvateľov, o ktorom mnohí Američania doteraz nepočuli. Zakaždým, keď v súvislosti s ním niečo nové objavíme, je to dôkaz o komplexnosti jeho systému, ktorý otvára hlbšie poznanie o zložitých štruktúrach spoločnosti vtedajšieho sveta," povedal archeológ Paul Goldstein.