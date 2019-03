Radi si špárate v nose? Prestaňte s tým, je to veľmi nebezpečný zlozvyk

NEW YORK - Špáranie v nose či dokonca prehĺtanie sopľov je spoločensky neprijateľné a podľa najnovších zistení dokonca aj nebezpečné. Baktéria staphylococcus aureus môže totiž zapríčiniť abscesy či vznik zahnisaných ložísk vo vnútri nosa. Tento zlozvyk je obzvlášť rizikový pre deti.

Existuje mýtus, že prehĺtanie šušňov posilňuje imunitný systém, no neexistujú o tom nijaké dôkazy. Podľa otolaryngológa Ericha Voigta je to práve naopak a ide o nebezpečný zlozvyk. V rozhovore pre časopis Business Insider povedal, že špáraním si do nosa zavádzame rôzne baktérie. Okrem iných aj staphylococcus aureus, ktorá žije v prednej časti nosa. Počas špárania tak v nose vznikajú odreniny, ktoré spôsobujú krvácanie, podporovanie zárodkov, zhrubnutie nosovej steny či podráždenie.

Zdroj: Getty Images

V závislosti od čistoty rúk sa prostredníctvom nosa do tela dostávajú aj oveľa rizikovejšie baktérie. Stafylokok môže zapríčiniť vznik zahnisaných ložísk vo vnútri nosa. V extrémnych prípadoch špárania môže dôjsť až k prepichnutiu nosovej priehradky.

"Deti sú notoricky známe pre špáranie sa v nose, často kvôli tomu z nosa krvácajú. Prívod krvi je pritom veľmi silný, existuje až päť tepien, ktoré vedú do prednej strany nosa. Keď sa objavia odreniny, vyskytne sa krvácanie," vysvetlil Voigt.