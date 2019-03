Dievčatá, máte brata dvojičku? Podľa vedcov je pravdepodobné, že vám pokazí život

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

OSLO/NEW YORK - Ak má dievča brata-dvojča, poškodzuje to nielen jej školské výsledky a budúcu pracovnú pozíciu, ale aj šancu na šťastný rodinný život. Tvrdí to nová štúdia, ktorá dvojice zmiešaných dvojčiat sledovala tridsať rokov, napísal denník The Daily Telegraph.