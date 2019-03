Na palube lietadla EasyJet zomrela pasažierka (†63): Ako je možné, že si nevšimli tieto PRÍZNAKY?!

Šesťdesiattriročná Ann Rudkinová, ktorá dlhé roky žila na španielskom pobreží Costa del Sol, letela v utorok z londýnskeho letiska Gatwick do Malagy. Na palubu ju pustili napriek tomu, že trpela závažnou infekciou hrudníka, ktorá ju trápila, odkedy sa vrátila z plavby po Karibiku. Pred pristátím lietadla personál zistil, že je mŕtva. Jej hlava totiž počas manévru prudko klesla a zasekla sa medzi sedadlá.

Zdroj: Facebook/Ann Rudkin

Pasažier, ktorý sedel vedľa Rudkinovej, si hneď po nástupe na palubu všimol, že s ňou nie je niečo v poriadku. "Povedala nám, že sa necíti dobre. Vraj posledné dva dni zvracala a nedokázala v sebe nič udržať, dokonca ani vodu,” uviedol Jacob Rodgers. Podľa neho počas letu taktiež chrčala, akoby mala v pľúcach tekutinu.

Keď stroj začal pristávať, Jacob s priateľkou Jessicou si všimli, že dvojnásobná babka Ann sa naklonila dopredu a hlava jej spadla dolu. "Triasli sme ňou, aby sme ju zobudili. Nedarilo sa, tak sme alarmom privolali členov posádky," pokračuje Jessica. Letušky zistili, že Rudkinová nemá pulz, tak sa ju snažili oživiť, no neúspešne.

Zdroj: Facebook/Ann Rudkin

Mladá dvojica teraz tvrdí, že aerolinky mohli nebohú cestujúcu zachrániť, keby si ju viac všímali a najmä prišli pred pristátím skontrolovať, či má zapnutý bezpečnostný pás. EasyJet tvrdí, že jej pracovníci vykonali pred pristátím kontrolu pásov, a že dotyčná nevykazovala žiadne symptómy, ktoré by vyvolávali obavy o jej zdravie. "Môžeme potvrdiť, že pasažierka nastúpila na palubu letu EZY8609 chorá. Posádka za asistencie lekárov poskytla žene prvú pomoc, no tá, bohužiaľ, aj tak zomrela. Bezpečnosť našich pasažierov je pre našu spoločnosť prioritou. Pasažierov, u ktorých existuje podozrenie, že sú vážne chorí a nemuseli by zvládnuť let, do lietadla nepúšťame," vyhlásil hovorca. Prípad už začali vyšetrovať úrady v Malage.