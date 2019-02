VIDEO Dievča (†12) natočilo svoju vlastnú smrť: Rodičia ešte spali, keď sa odohral strašný incident

Ubehol rok od hrôzostrašnej udalosti v Dallase v americkom štáte Texas. A práve teraz Lindina matka Maria vyhlásila, že žaluje dodávateľskú firmu Atmos Energy. Zároveň zverejnila video, ktorým chce verejnosť upovedomiť o bezpečnosti. "Myslím, že po tom, čo zomrela moja dcéra, začala firma konečne konať, ale potrebujú trochu viac zabrať," uviedla.

Video zachytáva Lindu, ktorú prezývali "Michelita", ako v piatok ráno vstane a šepotom do kamery oznámi, že sa teší na blížiacu sa súťaž roztlieskavačiek spoločne s jej tímom Falcon Cheers Elite Squad. Je len šesť hodín ráno, dievča sa oblieka a upravuje svoj zovňajšok. Kulmuje si vlasy a práve vtedy sa zrazu v zábere objaví záblesk iskier a úplná tma. Nastala totiž explózia.

Zdroj: Youtube/Hot News Media

V tom čase bola doma celá rodina, no na rozdiel od Lindy ešte spali. To ich pravdepodobne zachránilo, i tak ale všetci utrpeli vážne zranenia. Brat Donnie priznal, že od tragédie má problém so spánkom, pretože sa mu často zdá, že počuje syčanie plynu a výbuch. "Najťažšie sú sny s mojou sestrou, v ktorých je stále nažive. Je to pre mňa veľmi ťažké," povedal.

Rogersovci tvrdia, že ich pred unikajúcim plynom nič nevarovalo a nezacítili ani špecifický zápach. Firma Atmos Energy sa prípadom začala vážne zaoberať, pretože len dva dni predtým zaznamenali ďalšie dva výbuchy zemného plynu. Kompetentní Rogerovcov uistili, že ich dom je v bezpečí, evakuácia celého susedstva prebehla až po smrti ich dcéry.

Zdroj: Youtube/Hot News Media

Atmos Energy sa ohradila, že k výbuchu došlo následkom nevídaného februárového dažďa v kombinácii s pôdnymi podmienkami. Môžu zaň teda podľa ich slov okolnosti, ktoré sa nedali nijakým spôsobom predvídať.

Po osudnom incidente spoločnosť prisľúbila, že vymení 158 kilometrov potrubia, čo je o 75 percent viac, než v roku 2017. Je však otázne, prečo ľuďom neponúkajú detektory, ktoré by domácnosti varovali pred unikajúcim plynom. V niektorých prípadoch môže byť totiž pach plynu potlačený, zvlášť, keď zároveň dochádza k ďalším chemickým alebo fyzikálnym procesom.