Odborníci radia: Deväť rád, ako zastaviť čkavku

NEW YORK - Problémy s čkaním prenasledujú občas každého z nás. Niekedy ide o niekoľkosekundovú záležitosť, inokedy nepríjemné natriasanie bránice trvá celé minúty či dokonca hodiny. Ak patríte do tejto skupiny a už si neviete rady, ako to zastaviť, vyskúšajte zopár nasledujúcich tipov od odborníkov.

Ku čkaniu dochádza vtedy, keď sa bránica a vonkajšie svalstvo medzi rebrami začnú sťahovať. V dôsledku toho ste nútení silno sa nadýchnuť a iba o pár stotín sekundy vypustia vaše hlasivky charakteristický zvuk. Príčina tohto divného javu však nie je doteraz vysvetlená. Existuje ale niekoľko tipov, ako si pomôcť a nepríjemné natriasanie bránice zastaviť.

Zadržte dych

"Čkanie môžeme prirovnať k nedobrovoľným kŕčom, ktoré napadnú vašu bránicu. Jednou z najbežnejších techník, ako to zastaviť, je zadržanie dychu. Vždy by ste to mali aspoň vyskúšať," radí lekárka Janette Nesheiwatová z newyorského medicínskeho centra CityMD. Zadržanie dychu totiž podporuje tvorbu oxidu uhličitého v pľúcach a ten môže uvoľniť vašu membránu.

Napite sa studenej vody

Ide o ďalší zaužívaný prostriedok na tlmenie čkania, ktorý funguje vo väčšine prípadov. Studená voda môže zastaviť podráždenie bránice a podporuje jej uvoľnenie.

Zdroj: Getty Images

Zapchajte si uši

Aj túto techniku využívajú mnohí, ktorí nedokážu štikútku zastaviť. Mali by ste to urobiť tak, ako keď vykonávate Valsavov manéver, ktorý slúži na dorovnávanie tlaku. Vtedy je potrebné súčasne si stlačiť nosové krídelká. Pri čkavke by ste si zase mali zapchávať uši v 10 - 15 sekundových intervaloch. Buďte však opatrní a nevytvárajte na ušné otvory príliš veľký tlak.

Trik s ľadovými kockami

"Ochladenie vágového (blúdivého) nervu, ktorý spája krčné, brušné a hrudné dutiny, môže úplne stlmiť nepríjemné štikútanie," odporúča chiropraktik Allen Conrad. Kocku ľadu by ste si mali umiestniť na zadnú časť krku priamo tam, kde nájdete hornú vyčnievajúcu kosť. Súčasne umiestnite ďalšiu kocku asi päť centimetrov pod čeľusť približne na tridsať sekúnd. Toto dočasné prerušenie nervového toku zastaví signál a vám by sa malo prestať čkať.

Prehltnite lyžicu cukru

Nejde iba o starý dobrý recept Mary Poppins. Už štúdia z roku 1971 potvrdila, že čajová lyžička cukru zastavila čkanie u 19 z 20 pacientov. Aj v tomto prípade ide zrejme o vágový nerv. Cukor ho totiž podráždi a zároveň preruší kŕče bránice.

Zdroj: Getty Images

Prežúvajte citrón s horkým likérom

Možno si myslíte, že ide o receptúru barmanov a nie ste úplne mimo. Na začiatku experimentovania s touto metódou boli lekár Jay Howard Herman a barman David S. Nolan. Títo páni pokvapkali kúsky citróna horkým bylinkovým likérom a podali ho šestnástim osobám, ktoré trpeli čkaním. Až v štrnástich prípadoch bola táto metóda účinná. Výsledky ich štúdie boli neskôr publikované v odbornom časopise New England Journal of Medicine.

Dýchajte do vrecka

Podobne ako zadržanie dychu, aj dýchanie do papierového vrecka patrí k najstarším metódam v boji proti čkaniu. Takto si zvýšite hladinu oxidu uhličitého v krvi a to stlmí kŕče v bránici.

Zdroj: Getty Images

Pritiahnite si kolená k hrudníku

Ide o jednoduchý cvik, ktorý ale môže byť veľmi účinný. Kolená uchopte oboma rukami a potom uvoľnite. Tento postup zopakujte viackrát, aby ste menili tlak na bránicu.

Rektálna masáž

Ide o špeciálnu a navyše nepríjemnú záležitosť, pri ktorej lekári vkladajú do konečníka trubicu a pohybujú ňou pomalým, krúživým pohybom. Metódu využívajú pacienti, ktorí nedokážu zastaviť dlhodobé čkanie. Výsledky tohto postupu však vykazujú stopercentnú účinnosť. Sedem zo siedmich pacientov bolo touto technikou vyliečených z chronického štikútania. Masáž totiž stimuluje nervy prítomné v konečníku a tým uvoľní aj bránicu.

Neskúšajte lieky

Lieky na čkanie neexistujú a ak vám niekto bude tvrdiť opak, nepočúvajte ho. Pokiaľ vám štikútanie neodznie po 48 hodinách, navštívte lekára. "Môže ísť o signál zdravotných komplikácií a je potrebné zistiť, prečo čkavka neustupuje. Až na základe zistenia skutočnej príčiny môže byť takýmto pacientom nasadená odborná liečba," vyjadrila sa Nesheiwatová.