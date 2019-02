Mladík sa hneď v prvý deň v práci dopustil trápnej chyby: Upozornil ho na ňu až jeho nový šéf

Nastúpiť do práce a neurobiť hneď v prvý deň chybu je želaním všetkých, ktorí začínajú na novom mieste. Niekedy však ani snaha a opatrnosť nestačia a osud to aj tak namieša po svojom. So svojou skúsenosťou sa na stránke Buzzfeed News podelil Jon Caña, ktorý začal pracovať pre spoločnosť Essence v San Fransiscu. "Po nástupe do novej práce som toho v prvý deň dostal naozaj veľa. Dali mi škatuľu plnú dokumentov a kartu s prístupom k mnohým veciam." Navyše po príchode do kancelárie na neho čakalo aj milé prekvapenie v podobe krásnej kytice kvetov na stole.

Jon sa chcel o svoju radosť podeliť s kamarátmi na sociálnej sieti a začal sa fotografovať. Šéf oddelenia si všimol, čo robí a zastavil ho. "ovedal, že tie kvety sú pripravené pre nejakú ženu, ktorá odchádza na materskú dovolenku," opísal trápnu situáciu mladý Američan na Twitteri.

I FOUND OUT THESE FLOWERS WERE MISPLACED ON MY DESK AND SUPPOSED TO BE FOR SOMEONE GOING ON MATERNITY LEAVE BECAUSE THEY DONT GIVE FLOWERS TO NEW HIRES BUT THEY SAW ME TAKING PICS WITH THEM AND FELT TOO BAD TO TAKE THEM AWAY IM CAAAACKLING https://t.co/oItQv3MOvS