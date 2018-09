Študentka poslala profesorovi esej, potom sa zhrozila: Zabudla v nej opraviť to najdôležitejšie!

ATHENS - Americká študentka odoslala úlohu svojmu profesorovi cez vysokoškolský internetový portál, neuvedomila si však, ako ho v dokumente oslovila. Pri konečnej oprave to plánovala zmeniť, no zabudla na to a trapas bol hneď na svete. Pedagóg našťastie zobral celý incident s humorom.

Zoey Oxleyová oslovila svojho profesora v eseji ako "what’s his nuts", čo je výraz, ktorý sa v angličtine používa v situáciách, kedy zabudneme meno osoby. Ide o slang hraničiaci s vulgarizimom. Prváčka na Univerzite v Ohiu spočiatku žartovala, čo by sa stalo, keby prezývku náhodou zabudla prepísať. Netušila, že sa tak skutočne stane. Svoju chybu si uvedomila hneď po tom, ako správu s úlohou poslala učiteľovi Johnovi Hendelovi.

"Začala som z toho úplne šalieť," opisuje Zoey svoje prvotné pocity. Hendelovi hneď napísala ospravedlňujúci email, v ktorom stálo: "Profesor Hendel, s ponížením vám píšem tento email. Keď som začala písať koncept úlohy, nevedela som si spomenúť na vaše meno," píše sa na začiatku. Dievčina sa ďalej ospravedlňuje za nedostatok preukázaného rešpektu a dúfa, že sa chyba neodzrkadlí na profesorovej mienke o nej.

A series of unfortunate events: pic.twitter.com/xSnT0JTYPV — zo !!! (@Zoeyoxley) 20. septembra 2018

Paradoxom je, že Hendel dostal druhý email ešte predtým, než si vôbec stihol prečítať ten prvý. Z incidentu však nerobil žiadnu drámu a schuti sa na tom zasmial. Svoju vzájomnú konverzáciu zverejnili následne obaja na Twitteri. Dostali na ňu už vyše tristotisíc pozitívnych reakcií a stovky zdieľaní.

Niektorí sympatizovali so Zoey a podelili sa so svojimi vlastnými chybami, ostatní zase začali opravovať gramatické chyby v študentkinej úlohe. Všetci sú však zvedaví, ako to nakoniec dopadlo. Oxleyová má mať najbližšiu hodinu s Hendelom už tento štvrtok, dovtedy sa mu snaží vyhýbať. "Hoci to skončilo ako vtip, ktorý pobavil celý internet, bola to tá najtrápnejšia vec, aká sa mi kedy v živote stala," dodala Zoey, ktorá si odteraz bude dávať určite väčší pozor na oslovenia.