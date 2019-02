FOTO Dôchodca šiel vyvenčiť psa, zočil pozoruhodný úkaz: Zmätení sú z neho zatiaľ všetci experti

Šesťdesiatšesťročného Davida upútal na prechádzke so psami podivný mrak ťahajúci sa k oblohe nad oblasťou Salisbury Plain. Bol od neho vzdialený odhadom 40 kilometrov. "Nikdy som nič podobné nevidel. Prekvapilo ma to. Snáď niekto zistí, čo to vlastne bolo," povedal dôchodca.

Spomínaná oblasť patrí Ministerstvu obrany a armáda v nej pravidelne vykonáva cvičenia. Ministerstvo ale poprelo, že by v danom čase prebiehali v tejto lokalite nejaké vojenské akcie alebo testy.

K existencii tajomného úkazu sa už vyjadrili aj odborníci z University of Bristol, ako aj organizácia Somerset Drone experts, ktorá mapuje výskyt dronov nad oblasťou. Ani jedna inštitúcia však nedokázala zadefinovať pôvod a príčinu záhadného oblaku. Rovnako bezradní zostali aj meteorológovia. Ako sa zdá, jediní, koho kúdol nezmiatol, sú priaznivci konšpiračných teórií, ktorí sú presvedčení o tom, že ide o UFO.