Vedci odhalili pravdu o známom nacistovi: Zomrel namiesto Hitlerovho zástupcu vo väzení dvojník?

BERLÍN - V spandauskej väznici v Berlíne zomrel v roku 1987 niekdajší vysokopostavený nacista Rudolf Hess. Podľa oficiálnej verzie spáchal Hitlerov stranícky zástupca samovraždu obesením na predlžovacej šnúre. Okolnosti smrti 93-ročného muža sú však dodnes predmetom dohadov a špekulácií. Najrozšírenejšia konšpiračná teória tvrdí, že Hess si na život nesiahol dobrovoľne, ale bol zavraždený. Druhá zase hovorí o tom, že vo väzení vôbec neskonal on, ale jeho dvojník. Toho vraj Britom podstrčili Nemci, ktorí stíhačku so skutočným Hessom zostrelili. A práve túto teóriu sa teraz podarilo vedcom prostredníctvom porovnania vzoriek DNA vyvrátiť.

Hess sa narodil v apríli 1894 v egyptskej Alexandrii v rodine obchodníka. Počas prvej svetovej vojny sa prihlásil na front ako dobrovoľník a po skončení bojov sa zapojil do ultrapravicových jednotiek Freikorps. V roku 1920 patril s číslom legitimácie 16 k zakladajúcim členom Národnej socialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP). Po svojej účasti na nevydarenom mníchovskom "pivnom" puči v novembri 1923 bol zatknutý a uväznený v Landsbergu spoločne s Hitlerom, ktorý mu nadiktoval svoj Mein Kampf.

Podľa oficiálnej verzie Hess uprostred vojny, 10. mája 1941, odletel dvojmotorovou stíhačkou Messerschmitt Bf 110 do Škótska. Pri svojej misii, podniknutej na vlastnú päsť, sa chcel spojiť so zástupcami protichurchillovskej opozície a vyjednať s nimi mier, ktorý by ukončil vojnu s Nemeckom. Bezprostredne po zoskoku padákom neďaleko mesta Glasgow bol zadržaný a až do konca vojny väznený. V norimberskom procese v roku 1946 ho odsúdili ako vojnového zločinca na doživotie.

Pred súdom aj vo väzení sa správal zvláštne, nespoznával známych ľudí a roky odmietal návštevy príbuzných, čo dodnes priživuje teóriu o tom, že vo Spandau bol zavretý falošný Hess. Tej mali dokonca veriť aj vysokopostavení politici ako napríklad bývalý americký prezident Franklin Roosvelt. Zdá sa však, že týmto časom už odzvonilo. Profesor Jan Cemper-Kiesslich a jeho kolegovia zo Salzburskej univerzity zverejnili v časopise Forensic Science International Genetics svoju štúdiu, kde na základe porovnania vzoriek DNA dospeli k záveru, že išlo skutočne o známeho nacistu.

V roku 1982 bola väzňovi vo Spandau odobratá vzorka krvi. Zostala hermeticky uchovaná na mikroskopickom sklíčku a slúžila na účely výučby bývalému patológovi americkej armády Rickovi Wahlovi, ďalšiemu spoluautorovi výskumu. Bola to veľmi šťastná náhoda, pretože Hessovo telo v roku 2011 exhumovali a spopolnili v snahe zabrániť tomu, aby jeho hrob v bavorskom Wunsiedele predstavoval pútnické miesto pre neonacistov.

Tímu odborníkov sa podarilo vypátrať Hessovho vzdialeného mužského príbuzného, ktorého identitu však chráni. Muž súhlasil s poskytnutím vzorky DNA, takže ju mohli dať porovnať s tou, ktorú už mali k dispozícii. Zaujímal ich najmä chromozóm Y, ktorý prechádza z otca na syna.

Autori tvrdia, že ľudia, ktorí vykonali analýzu, nevedeli o pozadí vzoriek, až kým neboli k dispozícii výsledky. Tie ukázali, že dvaja muži sú príbuznými na viac ako 99,99%. "Sme si veľmi istí, že obe vzorky pochádzajú z rovnakej otcovskej línie," povedal Cemper-Kiesslich pre The Guardian. "Osoba, ktorej bola odobratá vzorka, bol Rudolf Hess."